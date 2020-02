Projeto que proíbe utilização de fogos de artifício em Botucatu deve ser votado em março

O Projeto de Lei 081/2019 deverá voltar para a pauta da Câmara Municipal na sessão do dia 09 de março. A matéria, de autoria do Vereador Sargento Laudo, chegou a ser discutida no dia 16 de dezembro de 2019, última sessão do ano, mas foi adiada.

O pedido de adiamento na oportunidade foi feito pelo Vereador Paulo Renato (PSC), por 6 sessões. O parlamentar argumentou naquele momento que o projeto precisava de mais tempo para ser apreciado.

Foi colocado em votação o adiamento do projeto, sendo o placar 7×3 para a discussão apenas em 2020. A votação na oportunidade foi a seguinte:

Votaram contra o adiamento – Carlos Trigo, Rose Ielo e Sargento Laudo (autor).

Votaram pelo adiamento da discussão– Abelardo, Paulo Renato, Izaias Colino, Alessandra Luchesse, Cula e Jamila Cury Dorini e Zé Fernandes.

Polêmica

O Projeto de Lei 081/2019 ‘dispõe sobre a proibição da utilização de fogos de artifício e similares no âmbito do município de Botucatu’ (Descrição do projeto).

A matéria é polêmica. Especialmente Defensores da Causa Animal criticam severamente a soltura de fogos de artifício após vários incidentes que vitimaram animais domésticos em Botucatu nos últimos anos. O plenário esteve repleto de pessoas favoráveis ao projeto em dezembro e o mesmo deve ocorrer no dia 09 de março.

Muitos profissionais da Saúde e cuidadores de idosos também não poupam a prática que envolve fogos com estampido (barulho). Por outro lado, comerciantes criticam a discussão no município.

Fogos são usados comumente em comemorações esportivas, religiosas e sociais. O projeto entra em discussão justamente em uma das épocas mais intensas para a soltura de fogos, ou seja, as festas de fim de ano.