Projeto do auxílio gás em Botucatu será votado hoje na Câmara

A pauta da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária desta segunda-feira, 31/05, terá a votação do projeto que pretende instituir no município o benefício emergencial do “auxílio gás” enquanto perdurar o estado de calamidade pública decretado para enfrentamento da COVID-19.

O Programa será coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sem prejuízo de outras ações assistenciais, e vai oferecer mensalmente 300 recargas de gás a beneficiários selecionados mediante critérios estabelecidos no documento.

Os trabalhos do Legislativo começam às 20h e podem ser acompanhados ao vivo pelo site, facebook e TV Câmara (canais 31.3 da rede aberta ou 2 da Claro NET TV).

Confira a ementa:

1) Projeto de Lei Nº 23/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a instituição do benefício emergencial “Auxílio Gás”, e dá providências correlatas.

Discussão e votação únicas

Quórum: maioria simples

Fonte: Câmara Botucatu