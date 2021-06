Primeiro lar: contemplados no Residencial Cachoeirinha 3 assinam contratos dos imóveis

Centenas de pessoas assinaram o contrato do primeiro imóvel de suas vidas em Botucatu. São os futuros moradores do Residencial Cachoeirinha 3, que sagraram o contrato de seus apartamentos nesta segunda-feira, 21, no Ginásio Paralímpico.

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, com 252 apartamentos, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

Uma das contempladas é a dona de casa Adriele Chaves, que sonhava com a oportunidade há muitos anos.

“É uma emoção muito grande, saber que enfim teremos o nosso próprio lar. Não dá pra descrever. Acredito que com essa oportunidade, eu agora posso pensar em ter meu filho, ajudar mais a minha família e pensar em algo profissionalmente, fazer uma faculdade”, disse Adriele, após assinar o seu contrato.

O financiamento dos apartamentos ocorrerá por meio da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.

O Prefeito Mário Pardini realizou uma vistoria técnica no empreendimento na última terça-feira, 15, ao lado do Secretário Municipal de Habitação, Luiz Guilherme Silva e de representantes da Caixa Econômica Federal e da empresa responsável pela obra.

A expectativa é que já no mês de julho os moradores possam se mudar para o novo lar.