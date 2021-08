Primeiras unidades do Apache VIP quinta geração são entregues para a Auto Viação 1001, no Rio de Janeiro

Um dos mais tradicionais clientes da Caio, a Auto Viação 1001, está recebendo as primeiras unidades de um total de 16 unidades do Apache VIP quinta geração. Com mais de 70 anos de atuação, a Auto Viação 1001 faz parte do Grupo JCA, holding brasileira formada por empresas de transporte de passageiros (urbano e rodoviário) logística e de cargas. Focada em inovação, qualidade e segurança, a empresa foi um dos primeiros clientes do Rio de Janeiro a confirmar a aquisição do modelo atualizado do urbano mais vendido do Brasil, o Apache Vip.

“A Caio é uma empresa parceira do Grupo JCA e compartilha conosco o propósito de ofertar aos nossos clientes uma melhor experiência quando se trata de deslocamento, mobilidade, segurança, conforto e tecnologia. Além disso, como Grupo estamos sempre atentos à renovação de frota para o aprimoramento dos nossos serviços. Mesmo neste período desafiador que estamos vivendo, com tantas incertezas, estamos reforçando nosso compromisso com os clientes e com a sociedade. O Apache VIP quinta geração é uma resposta a nossas demandas, possibilitando agilidade às viagens e praticidade aos usuários”, destaca Gustavo Rodrigues, diretor geral do Grupo JCA.

Os veículos foram produzidos de acordo com as normas regulamentadoras e devem entrar em operação ainda em setembro de 2021, proporcionando aos passageiros o que há de mais moderno no segmento de transporte coletivo de passageiros por ônibus.

Sobre os Apache VIP

Os Apache VIP geração cinco foram escolhidos por agregar um novo conjunto de soluções que aliam o design, o uso de novos materiais e funcionalidades, com itens repensados para oferecer ainda mais durabilidade, facilidade de manutenção e economia.

Com 12.735 mm de comprimento e lotação total para 83 pessoas, são totalmente acessíveis, equipados com elevadores embutidos na carroceria (mais seguros e duráveis) e assentos destinados a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

A segurança dos passageiros é garantida por itens como o sistema multiplex, que auxilia o condutor na identificação de falhas operacionais e elétricas do veículo; e o sistema PNDV (Painel Numérico de Velocidade), que informa caso seja excedido o limite determinado. Câmeras instaladas na parte interna e externa das carrocerias fazem o monitoramento durante todo o período de operação.

Para maior conforto, o salão interno, mais amplo, possui ar-condicionado, vidros com barreiras aos efeitos solares na cor fumê e poltronas ergonômicas e estofadas com material de fácil limpeza e manutenção. Também conta com tomadas USB, para recarga de dispositivos móveis, que podem ser facilmente acessadas pelos passageiros em todos os assentos. Itinerários eletrônicos em LED foram instalados em diferentes pontos da carroceria, proporcionando melhor visibilidade das linhas.

O sistema de captação de ar foi posicionado numa localização mais elevada, evitando avarias no motor do veículo em caso de enchentes. Todos os Apache Vip produzidos para o cliente foram preparados para instalação de catraca eletromecânica e validador eletrônico.

