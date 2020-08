Previsão indica queda brusca na temperatura no próximo fim de semana em Botucatu

Frio intenso em Botucatu no próximo fim de semana, indica a previsão

O frio intenso finalmente pode dar as caras em Botucatu no próximo fim de semana. Pelo menos é o que mostra estimativa do Climatempo para os próximos dias.

Uma frente fria é esperada para o próximo sábado, dia 22, quando há a expectativa de queda brusca na temperatura, podendo chegar a 2 graus na mínima.

No domingo, dia 23, a temperatura mínima poderá ser de 5 graus, com máxima de 23 graus. Há a previsão de geada para estes dias na região de Botucatu.

A previsão pode sofrer modificação com o passar dos dias. O inverno vai oficialmente até o dia 22 de setembro.

Veja abaixo animação do Climatempo com a chegada do frio em Botucatu.