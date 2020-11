Previsão indica possibilidade de mais pancadas de chuva nesta terça-feira, dia 10

A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo durante o decorrer da semana, mantendo o céu com muitas nuvens e com chuvas mais frequentes.

Chuvas com trovoadas isoladas são previstas a qualquer hora do dia no interior paulista. As temperaturas terão leve declínio.

Segundo o Climatempo, a terça-feira, dia 10, será de sol com algumas nuvens. Podem ocorreu pancadas de chuva durante o dia e à noite, com estimativa de 7 milímetros. A temperatura tem ligeira queda, com 26 graus na máxima.