Previsão indica fim de semana de calor em Botucatu

Arquivo Acontece Botucatu

A formação de áreas de instabilidade sobre o continente, ocasionará aumento da nebulosidade e ocorrências de chuvas a partir do oeste e sul do estado de São Paulo. Já no centro-oeste paulista há previsão de calor e pouca nebulosidade.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana de calor. Não há previsão de chuva para esta sexta-feira, dia 22.

Já no sábado, 23, há possibilidade de pequenas precipitações, que podem chegar a 8 milímetros de chuva na região. Temperatura máxima de 29 graus.

No domingo, 24, não há previsão de chuva, com ligeiro aumento na sensação de calor. Temperatura máxima de 30 graus.

