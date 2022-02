Prefeitura realizará recapeamento na Rua José Dal Farra

A SEMUTRAN orienta que os motoristas busquem uma rota alternativa, para evitar congestionamento.

A Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura realizará, no próximo dia 03 de março, o recapeamento da Rua José Dal Farra no trecho compreendido entre as ruas Dr. Damião Pinheiro Machado e Dr. Costa Leite, no Centro da cidade.

Para que o recapeamento seja feito, equipes da SEMUTRAN estarão no local isolando o estacionamento da Rua José Dal Farra a partir das 19h00 da próxima quarta-feira (02/03). Já o fluxo de trânsito na via será interditado na próxima quinta-feira (03/03), das 07h às 13h.

A SEMUTRAN orienta os condutores a evitarem, se possível, a região no horário de realização da obra. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, tanto o recapeamento, quanto a interdição das vias serão suspensos.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Rodovia Marechal Rondon – SP 300 – KM 248 – S/N – Vila Juliana (atrás do Posto da Polícia Ambiental)

Telefone: (14) 3811-1502

Compartilhe esta notícia