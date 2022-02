Prefeitura realiza mutirão de castrações de cães na Cohab 1

Serviço é gratuito e por meio de senhas os tutores poderão agendar a castração de cães machos e fêmeas.

A Prefeitura de Botucatu realizará na próxima quarta e quinta-feira (16 e 17) um mutirão de castrações de cães. Tutores de cães machos ou fêmeas deverão comparecer na Praça da Juventude para agendar o atendimento.

Serão distribuídas 120 senhas ao total. No período da manhã, serão fornecidas 50 senhas para o atendimento das 07h30 até às 10h30. Já no período da tarde, a quantidade de senhas é um pouco maior: 70 senhas para o atendimento no período das 12h30 até às 15h30. No local, foi montada uma estrutura onde serão realizados os procedimentos cirúrgicos.

Os veterinários recomendam que para os agendamentos do período da manhã, o animal a ser castrado fique em jejum a partir das 23h do dia anterior. Para os cães que farão o procedimento no período da tarde, a recomendação é que eles sejam alimentados até às 06h da manhã do dia da castração.

Além da castração, a Prefeitura também fará a chipagem dos animais que forem castrados. Os chips são menores que um grão de arroz e após a implantação nos animais, estarão ligados a um sistema, a exemplo de um RG, e assim armazenarão informações do animal, como o nome e documentos do proprietário, endereço e um telefone de contato.

Mais informações:

Canil Municipal

Avenida Itália, s/n – Lavapés

Telefone: (14) 3811-1515

Praça da Juventude de Botucatu

Av. Mário Barberis, 410 – Cohab 1

