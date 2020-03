Prefeitura pede na Câmara autorização para conceder isenção de IPTU às vítimas de enchentes

O Secretário de Governo da Prefeitura de Botucatu protocolou na Câmara Municipal nesta segunda-feira, 02, um projeto de lei que concede isenção de IPTU aos proprietários que tiveram seus imóveis danificados pela chuva em Botucatu.

A isenção atingirá dois grupos de imóveis. O primeiro grupo é composto por estruturas que foram comprometidas e estão interditadas pela defesa civil, parcialmente ou totalmente.

“Desde o dia da chuva, a Defesa Civil, juntamente com o Escritório de Projetos da prefeitura, está visitando alguns imóveis e emitindo laudos sobre a condição desses imóveis, principalmente os que estão localizados às margens do rio Lavapés. Já existe uma relação de algumas dezenas de imóveis, que já constam nesse projeto de lei, com a isenção enquanto durar a interdição”, disse Fábio Leite.

O outro grupo que ficará livre da cobrança do IPTU é composto por imóveis que foram afetados pelo transbordamento dos rios da cidade e que ainda não constam no relatório da Defesa Civil.

“Eventualmente algum proprietário que more à beira do rio Lavapés, que teve seu imóvel atingido pelas águas e que ainda não está nesta relação, poderá pedir na prefeitura essa isenção. É importante que haja um bom relatório, includindo fotos, para que a Junta de Recursos Fiscais faça a análise, concedendo ou não o benefício”, finalizou o secretário.

O projeto deverá passar pelas comissões da câmara e em seguida ser votado em plenário. Ainda não há data prevista para votação, que deverá ocorrer em sessão extraordinária.