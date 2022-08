“Prefeitura Mais Perto de Você”: novo programa facilita o atendimento à população botucatuense

Objetivo é oferecer os serviços da administração municipal e parceiros aos munícipes de bairros mais afastados do Prédio Municipal. Primeiro evento será em Anhumas no dia 28 de agosto.

Facilitar a resolução de problemas, melhorar o acesso a serviços e levar comodidade à população. Esses são alguns dos objetivos do Programa Prefeitura Mais Perto de Você, uma ação da Secretaria de Participação População e Comunicação, que tem como missão levar para as áreas mais afastadas da Cidade, serviços oferecidos dentro da Prefeitura, promovendo agilidade e comodidade para o munícipe no acesso ao sistema público municipal.

Através do programa, durante um domingo, a Prefeitura abre suas portas em um bairro da Cidade para oferecer serviços nas áreas de saúde, educação, tributos, jurídico, entre outros. Todos os serviços que são oferecidos tradicionalmente na sede da Prefeitura durante a semana, estarão neste dia.

“Nosso objetivo com esta ação é ajudar a população, principalmente os moradores de bairros mais distantes do centro e que tem a dificuldade de vir até o prédio da Prefeitura, a emitir segunda via de guias, solicitar vagas de creche, ou até mesmo agendar uma consulta médica, por exemplo. Queremos a Prefeitura mais perto da população”, destacou André Rogério Barbosa, o Curumim, Secretário de Participação População e Comunicação.

O primeiro evento será no dia 28 de agosto, domingo, no Distrito de César Neto, bairro de Anhumas. Estão confirmados para este dia os seguintes serviços:

– Serviços da Prefeitura: Tributos; Balcão da Cidadania/ouvidoria; Saúde; Vigilância Ambiental em Saúde; Educação; Procuradoria Municipal; Assistência Social; Casa do Cidadão.

– Serviços de parceiros: Cartório Eleitoral; OAB; CPFL; e Sabesp.

O Programa “Prefeitura Mais Perto de Você” em Anhumas será no dia 28 de agosto, das 9 às 13 horas, na Escola Pedro Torres.

Serviço:

Secretaria de Participação Popular e Comunicação

Praça Pedro Torres, 100 – Centro

Telefone: 3811-1520

