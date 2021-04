Prefeitura libera trânsito em nova ponte do Rio Lavapés ligando o Centro a Vila Jardim

A Ponte liga as Ruas João Miguel Rafael (Centro) e Edberto Roque Sforsin (Vila Jardim e Comerciários)

Além de reconstruir as pontes que foram destruídas pelas fortes chuvas do dia 10 de fevereiro de 2020, o objetivo da Prefeitura também era oferecer uma nova opção de travessia do Rio Lavapés a pedestres e condutores.

E essa nova opção foi concluída nesta sexta-feira, 16: a Ponte que liga as Ruas João Miguel Rafael (Centro) e Edberto Roque Sforsin (Vila Jardim e Comerciários).

Já liberado para o trânsito, o equipamento teve construída toda a infraestrutura de drenagem com guias, sarjetas, e bocas de lobo. O tabuleiro da ponte possui calçadas para pedestres, defensas metálicas, e foi ornamentado com floreiras.

A iluminação do local é composta por luminárias de LED, que iluminam mais, e consomem menos energia elétrica.

“A cada ponte que entregamos no curso do Lavapés nos vem a lembrança de toda a luta que tivemos para reconstruir nossa Cidade após as chuvas. Tenho certeza que além de linda, essa ponte cumprirá tanto com a eficiência hidráulica do Rio, quanto com a mobilidade do trânsito da região Central”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Por conta da nova via, a Rua João Miguel Rafael precisou de alterações de direção em seu curso.

O trecho entre as Ruas General Telles e Curuzu agora é mão dupla. Isso permitirá aos condutores que estiverem no sentido Edberto Roque Sforsin – João Miguel Rafael a seguirem na mesma via até a Rua General Telles.