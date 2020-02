 Prefeitura libera mais estradas rurais em Botucatu

Na última quinta-feira, 13, a Prefeitura continuou o trabalho de manutenção da Cidade após as fortes chuvas do início da semana. Centenas de servidores municipais atuam pelo quarto dia consecutivo na limpeza de vias, retirada de troncos de árvores e entulho que obstruíam pontes e o próprio Rio Lavapés.

Receberam estes serviços locais como a Ponte do Salgueiro, vias da região da Rodoviária, como a Avenida Paula Vieira, e outras ruas centrais como as Ruas Quintino Bocaiuva e a Prudente de Morais.

“Este trabalho intenso dos nossos servidores nos empolga. São seres humanos que resistem ao cansaço depois de praticamente quatro dias ininterruptos de trabalho duro. O compromisso com a reconstrução de Cidade que tanto amamos é algo que emociona”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Na área rural, o trabalho mais uma vez focou a liberação de estradas e acessos rurais, especialmente na região serrana do Município, como a Estrada Rural do Padovan.

“Avançamos bastante na liberação da Estrada Jácomo Langeli, conhecida como Estrada do Leite, e nesta sexta-feira, 14, daremos uma atenção especial a Estrada do Nardo Marioto. Estamos otimistas para que amanhã a ponte da Rua Silvestre Bartoli, nas proximidades do Jardim Itamarati, também já seja aberta para os veículos”, finaliza André Peres, Vice-prefeito e Secretário de Infraestrutura.