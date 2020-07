Prefeitura lança programa para fomentar a agricultura em Botucatu

Para ajudar os produtores de Botucatu, principalmente os agricultores familiares, foi lançado hoje pela Prefeitura o Programa de Aquisição de Alimentos. Trata-se de uma lei com o objetivo fomentar a agricultura, incentivar o consumo e valorização dos alimentos produzidos no Município.

O plano foi ratificado em um encontro na tarde desta quinta-feira, 23, na Prefeitura, envolvendo o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, Secretários e representantes do setor. Segundo o Plano, isso irá melhorar qualidade dos produtos adquiridos e reduzindo os custos.

Antes, os alimentos produzidos em Botucatu eram encaminhados à Ceasa de Bauru, para depois retornar ao município, aumentando os custos e a perda de produtos. A partir de agora, a compra será direta do produtor rural.

“Um trabalho feito com muita eficiência e que é um marco para os produtores rurais e para a Administração Pública”, postou o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

“Quem imaginaria que em 2020 nós enfrentaríamos uma pandemia desse porte e teríamos que interromper as aulas, não só em Botucatu, mas no mundo? Nossas crianças ficaram sem a merenda e a consequência disso foi que os produtores rurais que investiram no campo, trabalharam muito, não conseguiram escoar sua produção”, completou.