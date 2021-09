Prefeitura lança nova marca para o turismo de Botucatu

A Secretaria Adjunta de Turismo realizou na manhã desta sexta-feira, 10, o lançamento da nova marca do turismo botucatuense, denominada “Botucatu – apaixone-se”.

A nova marca foi apresentada para autoridades, empresários e entusiastas do turismo botucatuense e regional, evidenciando a paixão daqueles que se encantaram pela Cidade e a escolheram como sua casa.

O evento, que foi realizado em uma das salas de cinema do Shopping Botucatu, contou com a presença do Prefeito Mario Pardini; do Vice-Prefeito, André Peres, do Secretário do Verde, Fillipe Martins, da Secretária Adjunta do Turismo, Roberta Leme Sogayar; o Secretário de Turismo do Município de Brotas, Fabio Pontes; do Presidente da Câmara, Rodrigo Palhinha; do Presidente do Pólo Cuesta, Ricardo Salaro, do Presidente do Conselho Municipal de Turismo, Cristiano Vieira, além de vereadores, secretários municipais e representantes do turismo regional.

De acordo com Caroline Lopes, criadora da nova marca, cada letra representa uma das joias do Município. A letra B traz o arroxeado do pôr do sol e da alvorada; a O traz o azul do céu de brigadeiro; a letra T tem o marrom avermelhado da terra; na letra U é contemplado o Cerrado, e a letra O em sequência vem com o Azul representando um dos maiores reservatórios de água do mundo, o Aquífero Guarani; por último as letras T e U formam a Cuesta Basáltica e o Morro Testemunho, palcos de aventuras, grandes emoções e intensas reflexões.

A mescla das cores e fontes faz alusão à interdependência das vocações turísticas do Município.

“Esta nova marca colorida e alegre, abarca toda a beleza que essa Cidade possui com sua flora e fauna exuberantes, suas construções centenárias e o território especial que Botucatu se encontra. E por último e tão importante quanto, essa marca fala do maior tesouro do Município: as pessoas. Ela fala das pessoas que nasceram aqui, das pessoas que visitaram e decidiram ficar e também daqueles que fazem daqui seu refúgio turístico anual”, comentou Carolina Lopes.

O turismo de Botucatu inicia uma nova fase de seu crescimento, novos experimentos, doses de ousadia, testando seus limites, mas também fortalecendo seus valores e convicções.

“Estamos construindo um novo pacote de ações para que juntos possamos dar mais força aos investimentos do setor, oferecer maior segurança ao turista e elevar a qualidade do produto turístico de Botucatu. Novos produtos como o turismo de observação de aves e os atrativos bioculturais ganham destaque neste cenário, pois evidenciam nossa natureza exuberante e a relação que o homem estabelece com ela. Os produtos de turismo já consolidados continuam em evidência e ganham novos delineamentos e possibilidades”, afirmou Roberta.

“Além de nossas relíquias ambientais, também contamos com um povo que dá muito valor à sua natureza. É nosso dever oferecer um local de segurança e entretenimento a todos os que nos visitam, a ponto de convencê-los de que realmente Botucatu é uma Cidade marcante”, concluiu o Prefeito Mário Pardini.