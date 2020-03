Prefeitura irá ampliar distribuição de cestas básicas em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu aumentará a distribuição de cestas básicas em Botucatu. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 23, pelo Prefeito de Botucatu Mário Pardini, em mais uma postagem informativa em sua rede social.

Trata-se de mais uma ação durante o período de combate ao coronavírus. Haverá também reforço de alimentação nesta expansão de distribuição. Confira a postagem.

“Luta contra a Covid-19 e contra a Fome!!

Acabo de assinar o decreto nº 11.947, que autoriza a Secretaria de Assistência Social ampliar o programa de distribuição de cestas básicas para atender todos aqueles que necessitam.

Através deste mesmo decreto, as cestas básicas do Município serão reforçadas com outros alimentos como ovos, frutas e legumes, garantindo assim a segurança alimentar dos atendidos.