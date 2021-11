Prefeitura inicia recapeamento de ruas do Centro nesta quarta-feira, 24

A Secretaria Municipal de Infraestrutura inicia nesta quarta-feira, 24, uma grande mobilização para o recapeamento de ruas da região Central da Cidade.

Serão aproximadamente 19 mil metros quadrados de massa asfáltica a serem implantados em trechos das Ruas Domingos Soares de Barros, Siqueira Campos, Campos Salles, Prudente de Moraes e Dr. Costa Leite.

A primeira rua a receber as obras de recapeamento será a Rua Domingos Soares de Barros, no trecho compreendido entre as Ruas Newton Prado e Coronel Fonseca.

“Nos empenhamos bastante em levar o asfalto aos locais que ainda não possuem essa infraestrutura, e também em cuidar das regiões com maior tráfego de veículos. Essas vias são importantes para o escoamento do trânsito e recapeadas melhorarão a mobilidade dos carros e motos, especialmente nos horários de pico”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

As interdições nos trechos que serão recapeados ocorrerão de forma consecutiva e serão sinalizadas de forma a instruir os condutores sobre os desvios.

O Departamento de Engenharia de Tráfego da Prefeitura (Semutran), orienta os condutores a evitarem, se possível, a região da Rua Domingos Soares de Barros a partir de quarta-feira, 24.

Compartilhe esta notícia