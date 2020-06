Prefeitura informa luto oficial no Município pela morte do ex-judoca “Bié”

A Prefeitura de Botucatu informa o luto oficial no Município por 3 dias, por conta da morte do ex-atleta botucatuense Antônio Gabriel Filho, popularmente conhecido como “Bié”, no último domingo, 14.

Bié era judoca e se destacou em diversas oportunidades que competiu levando o nome de Botucatu aos lugares mais altos do pódio, tendo conquistas em campeonatos estaduais, nacionais e sulamericanos.

O ex-atleta vivia na Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná, e há 11 anos apresentava estado vegetativo após complicações de um procedimento cirúrgico.

A Prefeitura de Botucatu se solidariza com a família e amigos neste momento de pesar.