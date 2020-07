Prefeitura implanta nova iluminação de LED em avenidas do Jardim Continental

A Prefeitura finalizou na última quinta-feira, 09, a implantação de nova iluminação nas avenidas Júlio Vaz de Carvalho e João Batista Carnieto, no Jardim Continental.

Principais vias da região, as avenidas que antes possuíam iluminação com lâmpadas de vapor de sódio (alaranjadas), agora são iluminadas por 203 luminárias de LED, com potências que variam entre 100, 150 e 200 watts.

“Aliar eficiência e economia tem sido o grande desafio de nosso governo. Quem passa por essas avenidas hoje tem a impressão de estar em um local diferente. Vias iluminadas são vias mais seguras para a população, que aguardava mais este investimento nessa região”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Além de mais eficientes e baratas, as luminárias de LED tem duração superior às lâmpadas convencionais de sódio e também geram menor custo de manutenção, promovendo maior economia.

A intenção da administração municipal é de que outras importantes vias da Cidade recebam essa iluminação em breve.