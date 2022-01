Prefeitura firma repasse de mais de R$ 49 milhões para o Terceiro Setor de Botucatu em 2022

Nesta segunda-feira, 03, primeiro dia útil de 2022, o Prefeito Mário Pardini assinou parcerias entre a Prefeitura de Botucatu e instituições do Terceiro Setor para o desenvolvimento de atividades em diversas áreas neste ano. A assinatura ocorreu no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”, e teve a presença de secretários municipais, vereadores, representantes de conselhos municipais e de instituições do Município.

Ao todo, os termos de fomento e colaboração com entidades da Cidade totalizam R$ 49.435.681,13, recursos oriundos dos cofres municipais para financiamento de projetos nas áreas de Assistência Social, Direitos da Criança e do Adolescente, Educação, Saúde, Esporte, Pessoa com Deficiência e Idosos. O repasse neste ano é de mais de R$ 9 milhões a mais do que em 2021.

“O Terceiro Setor é essencial para a Prefeitura. Com estes convênios, estas entidades empregam direta e indiretamente cerca de mil pessoas e atendem outros milhares de em vários setores, como saúde, educação e assistência. Precisamos nos empenhar em continuar realizando esse repasse tão importante para a manutenção de seus serviços”, afirmou o Prefeito Pardini.

Na área de Assistência Social, os termos somam R$ 5.525.621,98. Para fazer frente às ações no âmbito da defesa dos direitos da Criança e do Adolescente foram destinados R$ 3.366.038,50.

Na área de Educação foram assinados repasses no valor total de R$ 17.695.979,50. Para a Saúde, R$ 21.226.965,35. No Esporte, a quantia direcionada foi de R$ 312.004,14.

Para as ações do Terceiro Setor voltadas para a Pessoa com Deficiência, foram reservados R$ 1.175.233,61 para financiar parcerias com entidades que atuam na área. Para ações voltadas aos Idosos, R$133.848,05.

















