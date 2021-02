Prefeitura fará nebulização no Parque Residencial 24 de Maio na próxima semana

A Vigilância Ambiental em Saúde realizará na próxima segunda e terça-feira, 22 e 23, a nebulização (aplicação de inseticida) no Parque Residencial 24 de Maio. A ação ocorrerá por conta de um caso suspeito de dengue na região (em destaque na imagem).

A aplicação do inseticida será realizada no período da manhã, entre 8 e 10 horas. Em caso de chuva ou ventos fortes, a ação será reagendada para o dia seguinte.

Os agentes de combate as endemias realizar a atividade de controle de criadouros de mosquitos no bairro e constataram que 6,45% dos imóveis trabalhados estavam com larvas de Aedes aegypti, índice alto que coloca a região em risco para a transmissão da dengue.

É importante que a população procure atendimento médico ao aparecimento de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dores musculares, manchas vermelhas na pele, cansaço e indisposição, pois se houver a suspeita de dengue ou de outra arbovirose (Zika vírus ou Chikungunya). O caso será notificado e as ações para quebrar o ciclo de transmissão serão desencadeadas oportunamente.

Em 2021 foram confirmados 3 casos positivos de dengue.