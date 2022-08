Prefeitura fará atendimento ao público em Anhumas no próximo domingo, 28, com vários serviços

No próximo domingo, 28, será realizada a primeira edição do Programa “Prefeitura Mais Perto de Você”, em Anhumas. A ação da Secretaria de Participação Popular e Comunicação tem como objetivo oferecer os serviços da administração municipal e parceiros para a população de bairros distantes do centro de Botucatu.



Serão oferecidos serviços nas áreas de saúde, educação, tributos, jurídico, entre outros. Para atendimento serão distribuídas senhas na entrada da Escola Raul Torres, para que a população se dirija diretamente para o serviço que precisa de ajuda. Cada departamento e serviço solicita a apresentação de documentos básicos.



Confirma a lista de serviços e os documentos necessários:



Assistência Social:

– Atualização do Cadastro Único – Documento de identidade e comprovante de residência.



Balcão da Cidadania/Ouvidoria:

– Demandas em geral – nome, endereço completo, e-mail, telefone;

– Poda ou retirada de árvores: endereço completo, e-mail, telefone, cópia do carnê do IPTU ou contrato de compra e venda de imóvel;

– Ressarcimento de danos: nome, documentos pessoais, endereço completo, e-mail, telefone, Boletim de Ocorrência, fotos do local e dos danos, três orçamentos assinados e documento do veículo.



Casa do Cidadão:

– Posto de Atendimento ao Trabalhador: elaboração de currículo



Educação:

– Cadastro de vagas: Documento de identidade dos pais e da criança, certidão de nascimento, comprovante de endereço;



Procuradoria Municipal:

– Consulta geral de processos da Prefeitura: Documento com foto e protocolo (caso tenha).



Saúde:

– Aferição de pressão e glicemia;

– Teste rápido de HIV e Sífilis;

– Orientação sobre DSTs e distribuição de camisinhas;

– Exame clínico para avaliação de câncer bucal;

– Recadastramento;

– Avaliação das carteirinhas e aplicação de vacinas com doses atrasadas e/ou primeira dose (crianças, adultos e idosos). Todos os tipos de vacina estarão disponíveis;

– Anamnese odontológica e agendamento para atendimento;

– Agendamento de consultas e exames;

– Orientações sobre Saúde Mental.



Tributos:

– Refis: Documento com foto, cópia do carnê do IPTU;

– Segunda via de tributos gerais.



Vigilância Ambiental em Saúde:

– Agendamento de castração, vacinação antirrábica e microchipagem de cães e gatos acima de 3 meses de vida: Documento com foto, comprovante de endereço, necessário que o animal esteja acompanhado de um responsável acima dos 18 anos.





– Serviços de parceiros:



Cartório Eleitoral:

– Certidões: Composição partidária; Crimes eleitorais; Filiação partidária; Negativa de alistamento e Quitação eleitoral;

– Multas: regularização de pendências com a Justiça Eleitoral;

– Título de eleitor: emissão de segunda via;

– Alteração dos dados: emissão de certidão para todos os fins de direito.



CPFL:

– Emissão de segunda via;

– Parcelamento de dívida.



OAB:

– Consultas em geral: Documentos de identidade, números de processo (se tiver).



Sabesp:

-Parcelamento de dívida e segunda via: Documento com foto e comprovante de endereço.



O Programa Prefeitura Mais Perto de Você em Anhumas será no dia 28 de agosto, das 9 às 13 horas, na Escola Raul Torres.





Serviço:

Secretaria de Participação Popular e Comunicação

Praça Pedro Torres, 100 – Centro

Telefone: 3811-1520

