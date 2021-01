Prefeitura e CPFL realizam poda preventiva no bairro Vista Alegre

A Prefeitura de Botucatu, através da Zeladoria Municipal e da Defesa Civil, em parceria com a CPFL e a Associação de Moradores do Vista Alegre, realizaram uma poda preventiva das árvores do bairro. A ação teve como objetivo desobstruir a linha de transmissão de energia e diminuir as ocorrências de queda de energia no local.

Esta é a primeira ação em parceria entre o Poder Público e a CPFL para evitar as quedas no abastecimento de energia em Botucatu. Na semana passada, membros da diretoria da empresa estiveram no Gabinete do Prefeito Mário Pardini para alinhar investimentos, ações preventivas e serviços que serão executados em Botucatu para melhor o serviço à população.

“A Prefeitura tem recebido inúmeras reclamações de quedas de energia, lâmpadas queimadas e chamadas para resolver o problema do abastecimento de energia. Por isso, essa reunião com a direção da empresa foi tão importante. Pudemos estabelecer parcerias e mostrar para a CPFL os problemas que a população tem enfrentado em Botucatu. A partir de agora, vamos trabalhar e cobrar da empresa os investimentos necessários para sanar as eventuais quedas de energia em nossa Cidade”, destacou o prefeito Mário Pardini.

Assim como a ação do bairro Vista Alegre, outros locais, como o bairro rural do Faxinal, também deverão receber manutenção preventivas para evitar as quedas de energia.

Novos investimentos e manutenção preventiva

Também durante a reunião na Prefeitura, a CPFL assumiu o compromisso de fazer o levantamento dos locais com maior número de reclamações e desenvolver ações preventivas, como podas de árvores que possam estar obstruindo a fiação e, consequentemente, o abastecimento de energia.

Participaram da reunião o Vice-prefeito André Peres, o Secretário do Prefeito Paulo Sérgio Alves, o Secretário de Participação Popular e Comunicação André Rogério Barbosa, o Engenheiro Elétrico da Prefeitura Caio Scorsato. Por parte da CPFL, estiveram Pedro Cesar Andreo De Aro, Gerente do Departamento de Serviços Comerciais; Rodrigo De Vasconcelos Bianchi, Gerente do Departamento de Operações de Campo; José Carlos Brizola Junior, Gerente de Operações de Campo; André Alexandre Bertanha, Gerente do Departamento de Obras e Manutenção; Allan Richard Viana, Coordenador de Obras e Manutenção; Guilherme Marques Pedreira de Lima, Coordenador de Operações de Campo; Orzila Ortega da Silva, Consultora de Relacionamento Especialista; e Carlos Eduardo Camargo, Consultor de Relacionamento Especialista.