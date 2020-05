Prefeitura divulga lista atualizada de bairros com casos confirmados de covid-19 em Botucatu

Veja a lista de bairros em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu divulgou na noite desta quinta-feira, 28, uma lista atualizada de bairros que já registraram casos de coronavírus no município. A informação foi colocada no ‘boletim coronavírus’ apresentado pelo Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro.

São 256 casos positivos desde o início da pandemia. O Secretário lista bairros de todas as regiões de Botucatu no vídeo divulgado.

Os bairros são os seguintes:

Centro

Vila Antártica

Vila Maria

Vila São Judas Tadeu

Parque das Cascatas

Altos do Paraíso

Parque Santa Inês

Jardim Mirante

Vila Auxiliadora

Vila Carmello

Jardim Universitário

Jardim Itamarati

Residencial Cedro

Bairro Alto

Vila Nogueira

Cohab 1

Vale do Sol

Jardim Brasil

Vila Rodrigues Alves

Residencial Ouro Verde

Jardim São José

Jardim Planalto

Parque Imperial

Jardim Cristina

Recanto Azul

Vila Jardim

Jardim Santa Helena

Vila dos Lavradores

Jardim do Bosque

Parque Laguna

Jardim Dona Nicota de Barros

Flora Rica

Conj. Habitacional Roque Ortiz Filho

Jardim Bom Pastor

Jardim Dom Henrique

Vila Nossa Senhora de Fátima

Chácara Santo Antônio

Jardim Ciranda

Jardim Santa Mônica

Jardim Peabiru

Jardim Ypê

Vila São Francisco

Vila Eni

Vila Nova Botucatu

Vila Assunção

Morada do Sol 2

Jardim São Vicente

Parque Marajoara

Jardim Ypiranga

Monte Mor

Vila Santa Clara

Vista Linda

Jardim Nossa Senhora das Graças

Vila Real

Vila São Luiz

Jardim Santa Cecília

Jardim Europa

Conj. Hab. Arnaldo Leotta de Mello

Jardim Parque Braga

Vila Santa Catarina

Jardim Eldorado

Vila Formosa

Convívio

Conj. Hab. Antonio Herminio Delevedove

Jardim Continental

Vila Moreira

Maria Luiza

Santo Antônio de Sorocaba

Vitoriana

Arlindo Durante

Lavapés

Jardim Flamboyant

Vila Santa Terezinha

Califórnia 1

Parque dos Pinheiros

Vila Padovan

Vila São Lúcio

Vila Pinheiro Machado

Veja vídeo do Secretário de Saúde