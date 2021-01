Prefeitura de Botucatu retorna com atendimento presencial a partir de 11 de janeiro

A partir da próxima segunda-feira, 11, retorna o atendimento presencial nas repartições públicas municipais. O atendimento estava suspenso desde março de 2020, no início da pandemia do novo Coronavírus.

Para que o retorno das atividades ocorra, a Prefeitura estabelece protocolos e medidas de segurança, como manter o distanciamento de no mínimo 2 metros; agendamento de serviço sempre que possível; uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

Servidores acima dos 60 anos, assim como aqueles com comorbidades, definidas na Portaria Conjunta nº. 18 de 20 de junho de 2020 expedida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e Ministério da Saúde, deverão comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas para avaliação médica, que definirá o retorno às atividades presenciais ou a permanência no teletrabalho.

Servidores com suspeita ou confirmação de infecção pela Covid-19 serão afastadas de suas atividades e permanecerão em teletrabalho.

A Prefeitura orienta que o munícipe que precisar de algum serviço preferencialmente agende um horário na repartição. Sempre que precisar do atendimento, use máscara e mantenha o distanciamento em caso de espera ou fila.