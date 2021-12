Prefeitura de Botucatu retomará concursos adiados na pandemia

A Prefeitura de Botucatu retomará nos meses de janeiro de fevereiro os concursos públicos que foram adiados em 2020 por conta da pandemia. A informação consta no semanário oficial do dia 23 de dezembro.

Inicialmente o certame iria ocorrer em maio de 2020. O concurso público da Prefeitura de Botucatu é destinado para o preenchimento de 55 vagas diretas e cadastro reserva para 65 funções.

O processo está sob responsabilidade da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS, através da Coordenadoria de Apoio a Instituições Públicas – CAIPIMES.

O decreto Nº 12.472 diz o seguinte:

Art. 1º Ficam retomadas as demais fases do concurso sob Edital nº 001/2020 e Processo Seletivo sob Edital nº 002/2020, a partir de 1º janeiro de 2022, na seguinte conformidade:

I – O cronograma previsto para o Edital nº 001/2020 para realização do concurso, é o que consta no anexo único do presente decreto; e

II – O cronograma atualizado para o Processo Seletivo sob Edital nº 002/2020 será publicado pela empresa responsável pela realização dos certames em data oportuna.

As datas e os períodos estabelecidos neste cronograma poderão sofrer alterações. As datas das Provas (1ª, 2ª e 3ª fase) serão determinadas pelo Edital de Convocação.

EVENTO/DATA/PERÍODO

-Publicação da lista dos candidatos inscritos. 04 de janeiro de 2022.

-Publicação do Edital de Convocação para realização das Provas Objetivas, Redação e Avaliação de Títulos com eventual correção da lista de candidatos inscritos após análise de recursos. 07 de janeiro de 2022.

-Realização das Provas Objetivas, Redação e Avaliação de Títulos. 16 e/ou 23 de janeiro de 2022.

-Publicação dos gabaritos das Provas Objetivas. 18 e/ou 25 de janeiro de 2022.

-Publicação das Notas das Provas Objetivas com possibilidade de consulta no site, mediante identificação, das notas obtidas pelos candidatos habilitados ou não e convocação para realização das Provas Práticas, TAF e Prova Dissertativa/Peça Processual. 31 de janeiro de 2022.

-Realização das Provas Práticas, TAF e Prova Dissertativa – Peça Processual. 06 de fevereiro de 2022.

-Publicação da Classificação Preliminar (exceto para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino) e convocação para realização da Avaliação Psicológica para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino. 14 de fevereiro de 2022.

-Realização da Avaliação Psicológica para os cargos de GCM Feminino e GCM

-Masculino. 19 e 20 de fevereiro de 2022.

-Publicação da Classificação Final e Homologação (exceto para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino) 18 de fevereiro de 2022.

-Publicação da Classificação Preliminar para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino. 07 de março de 2022.

-Publicação da Classificação Final e Homologação para os cargos de GCM Feminino e GCM Masculino 14 de março de 2022.

