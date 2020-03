Prefeitura de Botucatu decretará Luto Oficial pela morte de Padre Orestes

A Prefeitura de Botucatu irá decretar Luto Oficial após a morte do Padre Orestes Gomes na tarde deste sábado, 28. Segundo apurou o Acontece Botucatu, legalmente isso só poderá ser feito na segunda-feira, 30.

Ainda não há informações sobre seu velório e a Cúria discute neste momento como será feito em virtude do enfrentamento do coronavírus. Provavelmente será uma cerimônia restrita, mas com transmissão online em um dos canais da Igreja Católica.

A Arquidiocese deverá se pronunciar em breve. O Acontece Botucatu acompanha.