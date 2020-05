A Prefeitura de Botucatu informa o luto oficial no Município por três dias, em decorrência da morte do empresário Eduardo Rays Filho, aos 69 anos, no último sábado, 02.

Eduardo teve importante participação nas primeiras obras de reconstrução de pontes no Município, após as chuvas do último dia 10 de fevereiro.

O sepultamento ocorreu na manhã do último domingo, 03, no Cemitério da Saudade, em Bauru.

A Prefeitura estende a família e amigos os sentimentos de pesar.