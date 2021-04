Prefeitura de Botucatu autoriza funcionamento de restaurantes na hora do almoço

A Prefeitura de Botucatu autorizou nesta semana a abertura de restaurantes e lanchonetes durante o horário de almoço. Não houve uma autorização formal, apenas uma flexibilização negociada com os representantes da categoria.

De acordo com Mário Pardini, é permitido apenas a abertura para o chamado almoço executivo, ou seja, para atender as pessoas que estão trabalhando em escritório, consultórios e empresas e que não possuem condições de refeição em casa durante o dia.

É obrigatório que todos os protocolos sanitários sejam cumpridos, como distanciamento, capacidade reduzida e itens para higiene.

“Foi autorizado apenas os almoços executivos. Diferente de liberar bares, lanchonetes e restaurantes por períodos prolongados. É mais para dar suporte às pessoas que trabalham no comercio de Botucatu, consultórios e escritórios”, colocou Mário Pardini durante entrevista à TV Tem.

O Prefeito negou que esteja contrariando a fase vermelha, imposta em todo território paulista pelo governo do estado.

“Toda vez que nós tivemos que ser mais restritivos para conseguir o número de casos, mesmo com o estado não coordenando essas ações, a gente fez. Aqui em Botucatu desde o início da pandemia estamos estabelecendo critérios para poder gerenciar novos casos. A gente vem fazendo sempre com muita responsabilidade e administrando a transmissão do vírus, mas também ajudando as pessoas que precisam trabalhar neste momento”, disse.