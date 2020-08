Prefeitura concluiu primeira etapa de anel viário na zona leste de Botucatu

Obras na zona leste de Botucatu (Fotos Inovart Fotos e Filmagens Aéreas)

A Prefeitura de Botucatu concluiu a primeira parte do anel viário na zona leste de Botucatu. Imagens postadas neste sábado, 01, pelo Prefeito Mário Pardini, mostram a avenida que liga o novo viaduto do Jardim Paraíso a Rodovia Alcides Soares, na região do Residencial Cachoeirinha totalmente pavimentada.

Além da pavimentação, as avenidas do Anel Viário já receberam toda a infraestrutura de drenagem da água da chuva, com a construção de galerias, caixas de captação, guias e sarjetas. A iluminação do local também já está praticamente finalizada, com a instalação de luminárias de LED, que iluminam melhor do que as lâmpadas convencionais e são mais econômicas no consumo de energia elétrica.

Denominada como a primeira etapa do Anel Viário, tanto o viaduto, quanto as avenidas e rotatórias construídas pela Prefeitura, busca oferecer mais mobilidade e fluidez no trânsito entre as regiões norte e leste, evitando inclusive que veículos necessitem utilizar vias de grande fluxo na região da Vila dos Lavradores e do Centro, como a Rua Major Matheus e a Avenida Floriano Peixoto.