Prefeitura começa a entregar carnês do IPTU em Botucatu

A partir da desta semana os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, começarão a ser distribuídos pelos Correios nas residências de Botucatu. Cerca de 73 mil carnês serão entregues nos endereços que constam no cadastro imobiliário da Prefeitura.

O prazo para quem for pagar o Imposto em cota única ou para o vencimento da primeira parcela é o dia 31 de março. Os que optarem pelo pagamento integral, à vista, terão 5% de desconto. Quem preferir parcelar a contribuição poderá fazê-la em até 10 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$50,00.

O proprietário que, por algum motivo, não receber o boleto ou o perder pode imprimir a 2ª via do Imposto no site da Prefeitura (www.botucatu.sp.gov.br – na aba Tributos). Quem desejar, também poderá procurar pessoalmente o setor de Tributos da Prefeitura e requerer a 2ª via, a partir do dia 16 de março.

Durante a gestão do Prefeito Mário Pardini, nenhum imposto foi acrescentado ou teve valor acrescido para os contribuintes, salvo as correções legais de reposição de inflação. O valor do IPTU 2020, em comparação com o de 2019, recebeu apenas a atualização anual obrigatória por lei e calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA.

A expectativa da Prefeitura é de arrecadar neste ano aproximadamente R$ 31 milhões. Obrigatoriamente, o montante da arrecadação deve ser distribuído da seguinte maneira: 25% são destinados à Educação, 15% para a Saúde, e os 60% restantes o Município custeia a sua manutenção e aplica em obras diversas e convênios com o Estado e a União.

A Prefeitura de Botucatu informa ainda que não estão previstas campanhas de refinanciamento de dívidas, o REFIS.

Mais informações:

Seção de Tributos Imobiliários

Telefone (14) 3811-1441

E-mail: tributos@botucatu.sp.gov.br