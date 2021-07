Prefeitura, Caixa e Ministério do Desenvolvimento Regional entregam chaves do Cachoeirinha 3 nesta sexta, 23

A Prefeitura de Botucatu, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional entregam na próxima sexta-feira, 23, mais 252 apartamentos do Residencial Cachoeirinha 3.

Este é o último dos Residenciais Cachoeirinha a ser entregue, totalizando 992 em todo o empreendimento. Cada apartamento possui 55², com sala, cozinha, banheiro, dois quartos e sacada. O empreendimento ainda possui salão de festas, quadra poliesportiva e playground.

“Estamos muito felizes em finalizar a entrega deste que é um dos maiores empreendimentos per capta do Brasil. É o sonho de centenas de famílias se realizando, e a oportunidade de uma nova vida com a garantia de um lar próprio”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Os contemplados no Cachoeirinha 3 comparecerão de forma escalonada ao empreendimento para o recebimento das chaves a partir das 14h30. A cerimônia de entrega das chaves ocorrerá às 17 horas e respeitará os protocolos de prevenção à Covid-19.

Os Residenciais Cachoeirinha são empreendimentos populares que se encaixam na Faixa 1 de financiamento do então Programa Minha Casa Minha Vida, que prevê o pagamento dos imóveis em até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80 a R$ 270, conforme a renda bruta familiar.