Prefeitura assina protocolo com a Pacaembu para construção de mais 1100 casas em Botucatu

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, assinou na tarde desta sexta-feira, 07, o protocolo de intenção para construção de mais 1100 unidades habitacionais em Rubião Júnior. A Pacaembu Construtora será a responsável pelo empreendimento.

A Pacaembu, umas das maiores construtoras do Brasil, já executa em Rubião o Vida Nova Botucatu.

Em contrapartida ao investimento, a construtora doará mão de obra e material para um novo posto de saúde no Lavapés e também investirá na doação de grama sintética para um Estádio de Futebol no Lavapés, com campo oficial.

“Ela também doará uma área em Rubião Júnior, ao lado do novo empreendimento, para a construção de um Parque Municipal, semelhante ao que existe hoje no Jardim Paraíso”, colocou Mário Pardini.

As obras deverão gerar mais de 800 empregos diretos, com a empresa priorizando a contratação de funcionários da cidade, sem contar os empregos indiretos.

“Agradeço a importante parceria com a Pacaembu, na pessoa do Marcelo Machado, gerente de negócios, que traz o sonho da casa própria para tanta gente, e melhorias na qualidade de vida da população com equipamentos de saúde, esporte e lazer”, finalizou Pardini.