Prefeitura assina permissão de uso para empresa botucatuense de alimentos no Distrito Industrial 4

Grupo Serrana Alimentos se instalará no local que começa a receber infraestrutura

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, assinou nesta quarta-feira, dia 06, o termo de permissão de uso de área da empresa Serrana no Distrito Industrial 4. A Informação foi publicada nas redes sociais do chefe do executivo.

A empresa botucatuense começou suas atividades em 2011 com menos de 20 funcionários. Atualmente emprega 60 profissionais na produção de cortes, embutidos e defumados suínos.

Segundo publicou Pardini, são 240 toneladas comercializadas mensalmente nas principais redes de supermercados da região. No Distrito Industrial 4 a produção deve crescer ainda mais, como consequência, gerar mais emprego.

Com a nova fábrica a ser implantada no Distrito Industrial 4, o casal Alfia e Iche Spadotto pretende triplicar a produção e também o número de funcionários, além de investir em novos segmentos do setor alimentício, como a produção de embutidos, disse Pardini.

Precisamos ajudar empresas e empresários, que já acreditam em nossa Cidade, a ampliar seus negócios e investir ainda mais em Botucatu, gerando renda e novos empregos, completou.

Obras no Distrito 4

No mês de junho foi assinada a ordem de serviço para a implantação do asfalto no Distrito Industrial 4. O contrato prevê o asfalto de todas as ruas do novo Distrito, ultrapassando 60 mil metros de pavimentação no local.

“É, sem dúvidas, mais uma etapa importante para a implantação do nosso Distrito. Depois deste serviço, faltarão poucos ajustes para que possamos finalizar totalmente as obras”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A base da pavimentação das ruas do Distrito está sendo executada pela Prefeitura, através da equipe da Secretaria de Infraestrutura. E o asfalto será feito pela empresa Teto Construtora.

A obra está orçada em R$ 5.141.174,04 e a previsão é que seja finalizada no segundo semestre de 2022.

O Distrito Industrial IV foi denominado “Dr. Jairo Jorge Gabriel”. A área está ao lado do Distrito Industrial 3, e comportará toda a estrutura necessária para a instalação de empresas de diversos tamanhos e ramos.

