Prefeitura assina ordem de serviço para asfaltar Distrito Industrial 4

Serão mais de 60 mil metros quadrados de asfalto, finalizando mais uma etapa importante na implantação do Distrito Industrial.

O Prefeito Mário Pardini assinou nesta sexta-feira, 24, a ordem de serviço para a implantação do asfalto no Distrito Industrial 4. O contrato prevê o asfalto de todas as ruas do novo Distrito, ultrapassando 60 mil metros de pavimentação no local.

“É, sem dúvidas, mais uma etapa importante para a implantação do nosso Distrito. Depois deste serviço, faltarão poucos ajustes para que possamos finalizar totalmente as obras”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A base da pavimentação das ruas do Distrito está sendo executada pela Prefeitura, através da equipe da Secretaria de Infraestrutura. E o asfalto será feito pela empresa Teto Construtora.

A obra está orçada em R$ 5.141.174,04 e a previsão é que seja finalizada no segundo semestre de 2022.

Compartilhe esta notícia