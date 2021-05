Prefeitura assina contratação de 1 mil castrações para os próximos meses

A Prefeitura de Botucatu sagrou na tarde desta terça-feira, 18, a contratação de 1 mil castrações de animais na Cidade. A empresa vencedora do processo licitatório disponibilizará 500 castrações de cães e 500 de gatos.

A medida faz parte de um conjunto de medidas que a Administração Municipal vem realizando para garantir melhor atenção à causa animal.

“Sabemos o quão importante é a causa animal e em nossa Cidade continuamos esse trabalho de atenção e serviço. Ainda neste ano, deveremos ampliar esse número de castrações, bem como outras ações que ofereçam à população todo o suporte necessário”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A assinatura do contrato contou com a presença do Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro e também do Presidente da Câmara dos Vereadores, Rodrigo Palhinha, e dos vereadores Erika Liao e Lelo Pagani.

A população que necessitar do serviço deverá agenda-lo apenas pelo WhatsApp do número (14) 98825-7729. Cidadãos que já solicitaram o serviço em momento anterior também serão atendidos.