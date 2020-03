Prefeitura anuncia convênio com HC para produção de 20 mil testes de coronavírus em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu anunciou na noite desta segunda-feira, 30, que vai disponibilizar 20 mil testes de coronavírus em Botucatu durante o período de enfrentamento da pandemia. Isso será possível através de um convênio com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Esse número, segundo publicação do Prefeito Mário Pardini, significa testar cerca de 15% de toda população. A Caio Induscar será responsável pela contratação imediata de 6 biólogos moleculares, que junto com os profissionais do Hemocentro farão a testagem de 20 mil pessoas ao longo dessa crise, de acordo com as informações.

“Na falta de uma vacina ou tratamento comprovados, a rápida identificação e isolamento dos infectados com COVID-19, e das pessoas que com eles convivem, é essencial para reduzir o impacto da pandemia em Botucatu”, disse o Prefeito de Botucatu Mário Pardini.

A partir desta terça-feira, 31, já serão viabilizados 500 kits do teste considerado padrão-ouro (RT-PCR). O método será usado para os pacientes graves e internados no HC, além de profissionais da saúde que desenvolverem quadro gripal.