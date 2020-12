Prefeitura antecipa salário de dezembro e soma R$ 32 milhões injetados na economia da Cidade no último mês

Os quase 3 mil servidores municipais ativos e inativos terão seus vencimentos referentes ao mês de dezembro pagos nesta quarta-feira, 23. A ação, viabilizada graças à gestão austera e otimização dos recursos municipais, é inédita se considerados os últimos anos em Botucatu.

Com o pagamento de novembro, do 13º salário em parcela única, e o vale compras alimentos em dobro, tal ação simboliza a injeção de R$32 milhões na economia do município.

“Foi um ano difícil para todos, em que a Cidade precisou se reerguer. E isso aconteceu com participação importante dos servidores municipais. Já são 4 anos de reajustes acima da inflação, com ganho real ao funcionalismo. Tudo isso, com muito trabalho e economia, sem deixar de prestar um serviço de qualidade a população”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A antecipação do salário de dezembro também contribui para o planejamento das despesas de final de ano e trazem maior comodidade ao servidor, que pode contar com estes recursos antes do prazo final previsto pela legislação.

Pagamento de precatórios atingiu R$ 37 milhões

Outro importante desafio solucionado pela Secretaria Municipal de Governo foi o pagamento de um expressivo montante de precatórios, requisições de pagamento expedidas pelo Poder Judiciário decorrentes de ações. Ao todo, nos últimos 4 anos foram sanados pela Prefeitura valores que somam R$ 37 milhões.

A Prefeitura finaliza 2020 também com todos os compromissos junto a fornecedores e prestadores de serviços pagos.

“Herdamos despesas de várias gestões anteriores, além daquelas que temos como compromisso legal. Mesmo assim, assumimos o compromisso com esse credores e conseguimos cumprir com êxito”, finalizou Fábio Vieira Leite, Secretário Municipal de Governo.