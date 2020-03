Prefeitura vai antecipar férias escolares e suspende eventos públicos por precaução com o coronavírus

Em reuniões no gabinete do Prefeito Mário Pardini, durante o sábado,14, e o domingo, 15, a Comissão de acompanhamento, controle, prevenção e tratamento do Covid-19 e a Prefeitura de Botucatu elaboraram um decreto, a ser publicado nesta segunda-feira, 16, com as seguintes deliberações:

– suspensão imediata de todos os eventos públicos, culturais e esportivos, incluindo festividades alusivas à comemoração do aniversário da cidade, ficando mantida a Cerimônia de Ato Cívico no dia 14/04/2020, sem a participação do público em geral. Recomendação de suspensão de eventos privados com aglomeração de pessoas;

– antecipação do período de férias escolares da rede municipal de ensino, a partir da etapa 1 do Ensino Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental 2, do mês de julho para o mês de abril, a partir do dia 30 de março de 2020;

– suspensão das férias e licenças-prêmio dos servidores da rede municipal de saúde, bem como dos colaboradores no âmbito do contrato de gestão da OSS Pirangi;

– recomendação de isolamento domiciliar voluntário por 14 dias para pessoas que retornarem de viagens internacionais, mesmo que não apresentem sintomas;

As medidas adotadas neste Decreto serão revisadas diariamente pela Comissão de acompanhamento, controle, prevenção e tratamento do Covid-19 e o descumprimento delas acarretará responsabilização nos termos previstos em lei.

“Agradeço o apoio da nossa Comissão de acompanhamento, controle, prevenção e tratamento do Covid-19, e também de nossos Secretários de Educação, Valdir Paixão, e Saúde, André Spadaro, da diretora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Maria Cristina Pereira, presidente da Unimed, Walfrido Jackson Oberg, além de representantes de escolas e universidades privadas da Cidade. Nosso objetivo não é criar qualquer pânico em nossa Cidade, mas sim prevenirmos situações que possam contribuir para uma epidemia dessa doença em nosso território”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

Outras medidas que também serão tomadas nessa segunda-feira, a fim de controlar possíveis desencadeamentos da doença causada pelo novo coronavírus, são reuniões estratégicas com empresários e representantes de agências de turismo, para identificar viajantes que regressarão ao Município de viagem ao exterior nos próximos dias, e reforçar a recomendação de isolamento domiciliar, mesmo que não apresentem sintomas.

“As decisões tomadas pela comissão se pautaram em recomendações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual, adequadas para situação epidemiológica atual do Município. Se houver evidências de transmissão comunitária antes dos prazos previstos, as decisões poderão ser antecipadas oportunamente”, finaliza André Spadaro.