Prefeitura amplia projeto CEP Rural em Botucatu

Durante esta semana, a Guarda Civil Municipal dá prosseguimento ao CEP Rural. O projeto prevê a instalação de placas padronizadas com o nome e código da propriedade rural. Com essas informações cadastradas e auxílio de GPS, serviços públicos como os da GCM (199), SAMU (192) e Corpo de Bombeiros (193) podem atender a população do campo com mais agilidade, sempre que acionados.

Até a próxima sexta-feira, 31, diversas propriedades rurais receberão a identificação pelas equipes do Grupo de Proteção Ambiental da GCM.

“Botucatu possui grande parte de seu território na área rural, com muitas estradas de terra. Esse projeto dá mais segurança aos moradores e também facilita o acesso das forças de segurança e de saúde no atendimento a essa parcela da população”, afirma o Inspetor Carlos, do GPA.

Com as novas instalações, o Município passa a ter 1.204 propriedades registradas no projeto CEP Rural. Moradores e produtores rurais que tiverem interesse em participar do projeto devem entrar em contato com a Guarda Civil Municipal.

Mais informações:

Guarda Civil Municipal

Rua Vitor Atti, 145 Vila Lavradores

Telefone: (14)3811-1411/ 3811-1499