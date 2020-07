Prefeitura amplia instalação de fibra óptica para telefonia e internet em repartições municipais

A Prefeitura de Botucatu concluiu 80% da instalação de rede de fibra óptica nos prédios e repartições públicas municipais. A implantação traz uma série de benefícios que vão desde a economia a ampliação na velocidade e melhoria no sinal.

Anteriormente, todos os departamentos municipais dependiam do sinal de internet por rádio e por isso o serviço oscilava de acordo com imprevistos relacionados ao clima e interferências de barreiras físicas. Com a instalação da rede cabeada, além da estabilidade, a velocidade de transmissão de dados foi ampliada em 3.000%, melhorando a qualidade do serviço. Outro ganho importante foi com a manutenção de suporte e gasto com energia necessária para o funcionamento dos aparelhos.

A ampliação da Infovia, rede de internet cabeada, também contribuiu para a instalação do sistema de telefonia VoIP, um sistema de chamada de telefone por meio da internet, que reduziu em até 70% os custos de comunicação, melhorou a qualidade de som, e permitiu ligações gratuitas entre os departamentos da Prefeitura, a utilização de números próprios, adição de novos ramais, entre outros benefícios.

“A ampliação da Infovia será muito importante para a execução de projetos como a implantação do Centro de Monitoramento da Guarda Civil Municipal, já que será possível ampliar o número de câmeras de monitoramento em locais e prédios públicos, subsidiando nossas Forças de Segurança para agir em toda a Cidade”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

A intenção da administração municipal é que todos os prédios públicos tenham o serviço ainda neste ano.