Prefeitos da região devem pedir reabertura imediata do Hospital Estadual em Botucatu

A caravana de Prefeitos da DRS-6 que se reúne na tarde desta quinta-feira, 21, no Palácio dos Bandeirantes, deverá pedir novos equipamentos para combater a pandemia do novo coronavírus.

Segundo informações passadas pelo Prefeito de Botucatu, os Prefeitos tentarão a efetivação de 30 novos leitos de UTI para a região. O fato foi prometido na última segunda-feira, 18.

Para Botucatu, de acordo com Pardini, as tratativas são para reabertura imediata do Hospital Estadual. Além disso, a Prefeitura quer a previsão de envio de mais doses da vacina contra o Coronavírus.

“Junto a mim estão prefeitos de importantes cidades da região, como Bauru, Jaú, Lins, Avaré, São Manuel e Lençóis Paulista. Com essas liberações, melhoramos a estrutura hospitalar, desafogamos a demanda por leitos de UTI e conseguimos evitar medidas mais restritivas para a nossa economia”, postou em seu Facebook Mário Pardini.

Na quarta-feira, dia 20, o Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, recebeu diversos Prefeitos da Regional de Saúde (DRS-6). O objetivo do encontro foi discutir medidas a serem tomadas pelos municípios em conjunto diante da covid-19 nesta fase mais grave e discussão da pauta apresentada ao Governo do Estado.

Há também um grande temor sobre um possível rebaixamento pelo Governo do Estado de São Paulo para a fase vermelha do Plano SP. A fase mais restritiva seria um duro golpe na economia dos municípios.

Estiveram presentes na reunião os seguintes chefes do poder executivo regional:

Bauru – Suelen Rosin

Avaré – Jô Silvestre

Jaú – Ivan Cassaro

Lençóis Paulista – Anderson Prado

Lins – Dr João Pandolfi

São Manuel – Ricardo Salaro