Prefeito tem agenda em Brasília para tratar de obras de drenagem e asfalto

O Prefeito Mário Pardini cumpriu sua agenda oficial da última terça-feira, 02 na Capital Federal, Brasília.

Na primeira reunião, a pauta foi a liberação dos recursos restantes para a conclusão da primeira etapa do Parque Linear do Ribeirão Lavapés. O pedido foi feito diretamente ao Secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, e foi endossado pelo Deputado Federal Samuel Moreira.

Na mesma reunião foi tratada ainda a segunda etapa do Parque Linear, que prevê novas obras de drenagem e recuperação das margens, juntamente com o alteamento de 6 pontes entre a Rua Visconde do Rio Branco e a Monsenhor Ferrari.

Pardini participou de uma segunda reunião, com o Deputado Federal Samuel Moreira, para tratar da liberação de verbas para início do recapeamento asfáltico no bairro Jardim Aeroporto. A obra já possui empresa contratada para a execução, que aguarda a liberação dos recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Esteve presente também na comitiva botucatuense o responsável pelo Escritório de Projetos da Prefeitura, Luiz Guilherme Silva.