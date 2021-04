Prédios em Botucatu são iluminados de azul para celebrar o Dia Mundial do Autismo

A iluminação realizada pela Associação Portas Azuis segue assim até o dia 11 de abril

Neste dia 02 de abril é celebrado o Dia Mundial do Autismo e pelo segundo ano consecutivo, a Associação Portas Azuis de Botucatu decorou com iluminação azul alguns importantes prédios da cidade, com a finalidade de chamar atenção das pessoas para o transtorno do espectro, comumente identificado nos primeiros anos de vida da criança, a fim de que os pais e a comunidade adotem uma postura acolhedora, proporcionando o melhor desenvolvimento possível ao autista. A iluminação segue assim até o dia 11 de abril.

O Dia Mundial do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 para a conscientização acerca dessa questão. No primeiro evento, em 2 de abril de 2008, o Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, elogiou a iniciativa do Catar e da família real do país, um dos maiores incentivadores para a proposta de criação do dia, pelos esforços de chamar a atenção sobre o autismo.

O Autismo é representado pela cor azul porque atinge muito mais os meninos do que as meninas numa proporção de 4 por 1.

Em 2011, o Brasil teve o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, iluminado de azul nos dias 1 e 2 de abril, além da Ponte Estaiada em São Paulo, os prédios do Senado Federal e do Ministério da Saúde em Brasília, o Teatro Amazonas em Manaus, a torre da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, entre muitos outros. Em Portugal, monumentos e prédios, como a Torre dos Clérigos e a estátua do Cristo Rei em frente a Lisboa também foram iluminados de azul para a data.

Portas Azuis

Criada no dia 03 de outubro de 2018, a Associação Portas Azuis é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamento de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa e reconhecida como Utilidade Pública no Município de Botucatu.

Tem como objetivo reunir pais, parentes e simpatizantes da causa do transtorno do Espectro Autista, colaborando assim na melhoria de sua qualidade de vida e integração na sociedade. Estima-se que 1.500 pessoas em Botucatu estejam dentro do Espectro Autista.

É importante dizer que para que a associação possa conseguir concretizar seus ideais é necessária ajuda de muitos apoiadores, voluntários, patrocinadores.

Então, se você tem interesse em participar desse espaço aqui ou conhecer melhor a “Associação Portas Azuis – Autismo em Ação” e se tornar um membro entre em contato conosco, pelo telefone (14) 99866-0137 ou pelo facebook www.facebook.com/portasazuis.

Quem quiser contribuir financeiramente a conta é Banco Sicoob 756, Agência 3213, Conta Corrente 8217-1, Associação Portas Azuis – CNPJ 32.122.522/0001-52, que também é uma chave PIX.