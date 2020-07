Complexo vai abrigar supermercado e o maior prédio de Botucatu no centro histórico

Um grande complexo de serviços será construído em uma área no chamado centro histórico de Botucatu. A informação foi divulgada na página do Prefeito de Botucatu Mário Pardini nesta sexta-feira, dia 17.

O local que vai abrigar projeto é uma grande área atrás da Cúria Metropolitana, na Alameda Dom Zioni. O complexo contempla prédios residenciais e comerciais e contará também com um supermercado.

“Com a abertura de novas ruas e avenidas, como a Dom Zioni, Anel Viário, e a revitalização de importantes vias como a Dante Delmanto e Gastao Dal Farra, estamos induzindo o desenvolvimento econômico, atraindo novas empresas e gerando novos empregos em nosso município”, escreveu Pardini no Facebook.

No pico da obra há a estimativa de 150 empregos diretos e quase 1 mil indiretos. Depois de pronto, serão 500 empregos fixos na estrutura. As obras contarão com 100% da mão de obra formada por profissionais e prestadores de serviços de Botucatu, segundo o Prefeito de Botucatu.

Será o maior prédio do município, com 26 andares. No local deverá funcionar também um centro médico com capacidade para abrigar tecnologia de ponta e até um centro cirúrgico. O projeto é do engenheiro Reinaldo Henrique, responsável por outros empreendimentos imobiliários de grande porte na cidade.

“Parabenizo o engenheiro Reinaldo Henrique, e todos os empresários da Cidade que além de escolherem nosso município para esse importante investimento, optaram por escolher o trabalhador botucatuense para tocar essa obra, o que nos ajudará e muito na retomada da economia pós pandemia”, finalizou Pardini.

Veja fotos do projeto que foram divulgadas na página do Prefeito.