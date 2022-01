Prédio da HRP em Botucatu é comprado pela Justiça Federal

O prédio da HRP Promoções Artísticas em Botucatu foi comprado pela União, para abrigar a estrutura da Justiça Federal na cidade. A informação foi confirmada por representantes do empresário Hamilton Policastro, até então proprietário do imóvel, ao Acontece Botucatu.

Atualmente a Justiça federal encontra-se instalada em dois prédios cedidos. Toda a estrutura em breve irá para o novo espaço.

A negociação se deu através de um chamamento púbico:

O Chamamento Público nº 002/2021 – Processo Administrativo nº 0026563-64.2020.4.03.8001 – Justiça Federal de 1º Grau em São Paulo (Objeto do chamamento: Aquisição de Imóvel comercial em área urbana para uso institucional que atenda às necessidades de instalação da Subseção Judiciária de Botucatu). Data do chamamento: Período de 08 a 16/04/2021.

Os valores específicos da negociação em Botucatu não foram divulgados. O prédio da HRP fica localizado na Rua Papoula, Vila dos Médicos, considerada uma área nobre e uma das mais valorizadas do município.

Os Responsáveis pela intermediação da venda foram os advogados Daniel Bergamini Ruiz e Raquel Barbuio, com o corretor de Imóveis Silvio Martins. A aquisição foi concretizada com a assinatura do contrato em em 14 de dezembro de 2021.

HRP

A HRP foi criada há mais de 30 anos, ainda na década de 80, e foi responsável pela gestão de carreira de artistas consagrados como, João Paulo & Daniel e depois Daniel, em carreira solo; Rick & Renner; Guilherme & Santiago; Hugo & Tiago; Maurício Manieri; Léo & Júnior; entre outros, que tiveram grande parte de suas carreiras gerenciados pela empresa.

O prédio que sediou a empresa e agora foi adquirido pela Justiça Federal foi inaugurado no início dos anos 2000.

