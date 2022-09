Prazo de adesão ao REFIS 2022 em Botucatu termina no dia 15 de dezembro

A Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Secretaria Municipal de Governo, informa que está aberto o Programa REFIS da Pandemia, que tem como objetivo oferecer condições facilitadas para munícipes (tanto pessoas físicas quanto jurídicas) que têm dívidas com a Prefeitura. O REFIS da Pandemia estará disponível até 15 de dezembro de 2022.



O Programa de Renegociação Fiscal (REFIS) está oferecendo descontos de até 90% em juros e multas e parcelamento em até 60 meses.



Para aderir ao REFIS, o munícipe pode renegociar pessoalmente na Seção de Dívida, que fica no prédio da Prefeitura (Praça Pedro Torres, 100 – Centro).



O REFIS da Pandemia tem como objetivo oferecer auxílio principalmente àquelas pessoas (tanto pessoas físicas quanto jurídicas) que nos últimos dois anos tiveram dificuldades financeiras, devido as restrições impostas pelo Coronavírus, e não conseguiram honrar os pagamentos.



De acordo com a Lei Municipal que institui o REFIS, as condições para pagamento variam de acordo com o valor da dívida. O pagamento em parcela única terá desconto de 90% em juros e multas, e para pagamento parcelado, em até 36 meses, o desconto será de 25%. O munícipe também pode optar por parcelar o valor em 60 meses, sem desconto em juros e multas, conforme tabela abaixo:



– Parcela única: desconto de 90%;

– Até 02 parcelas: desconto de 80%;

– Até 03 parcelas: desconto de 70%;

– De 04 até 16 parcelas: desconto de 50%.

– De 17 até 36 parcelas: desconto de 25%.

– Pagamentos de 37 até 60 parcelas: sem desconto nas multas e juros.



Em todos os casos, o valor mínimo das parcelas será, obrigatoriamente, de R$ 60, e o pagamento da primeira deverá ser paga no ato da adesão ao REFIS.





Informações:

Secretaria Municipal de Governo – Dívida Ativa

Praça Pedro Torres, 100 – Centro

Telefone: 3811-1526

