Poupatempo de Botucatu realiza mutirão para emissão de RG aos sábados

No dia do atendimento é necessário comparecer em um dos postos com a Certidão de Nascimento ou Casamento original e cópia simples, ou mesmo com o RG anterior, caso tenha sido emitido no estado de São Paulo.

Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal, portando um documento de identificação com foto. Caso não seja possível, basta o responsável assinar uma autorização, que pode ser acessada pela internet para ser apresentada no ato do atendimento, junto com um documento de identificação do responsável, com a mesma assinatura.

Fonte: G1