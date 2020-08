Poupatempo de Botucatu reabrirá apenas no dia 23 de setembro

Apesar de muitas agências do Poupatempo já estarem abertas em municípios paulistas, a cidade de Botucatu terá que esperar um pouco mais. A unidade no município irá reabrir apenas no dia 23 de setembro, confirme cronograma definido pelo governo paulista.

A reabertura gradual das unidades em todo o estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Os primeiros oito postos do programa a retomarem as atividades presenciais foram Sé e Itaquera (Capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (Interior). Na última quarta-feira (26), outras 12 unidades reabriram: Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

Veja cronograma de abertura que ainda devem ocorrer

02 de setembro: Santo André, Osasco, Taboão da Serra, Diadema, Carapicuíba, São José do Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis, Barretos, Caieiras, Cotia, Indaiatuba.

10 de setembro: Itaquaquecetuba, Piracicaba, Franca, Americana, Rio Claro, Marília, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São João da Boa Vista, Araras, Sertãozinho.

16 de setembro: Guaratinguetá, Ourinhos, Tatuí, Jahu, Itu, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Taubaté, Limeira, Araçatuba e Jundiaí.

23 de setembro: Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Votuporanga, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui.

30 de setembro: Penápolis, Andradina, Avaré, Assis, Itapetininga, Itapeva, Registro, Dracena, Tupã e Lins.

14 de outubro: Hortolândia, Santa Barbara D’oeste, São Caetano do Sul, Sumaré, Franco da Rocha.

28 de outubro: Barueri, Itapevi, Atibaia, Valinhos, Embú das Artes, Itatinga, Porto Ferreira e São Sebastião.

Para evitar aglomerações, os demais serviços continuam mantidos de forma remota, pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital, que juntos oferecem mais de 80 opções online com qualidade, segurança e comodidade.