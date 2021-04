Poupatempo de Botucatu reabre para atendimentos presenciais a partir de hoje

Pelo portal, aplicativo e totens, são mais de 130 opções disponíveis, sem sair de casa

O Governo de São Paulo anunciou a reabertura dos postos de atendimento do Poupatempo a partir deste sábado (24). Entre as unidades que voltam a funcionar está a de Botucatu, que atende toda a região.

Os agendamentos podem ser realizados a partir desta sexta-feira (23) pelo site do Poupatempo ou no aplicativo Poupatempo Digital.

No entanto, apenas serviços que não estão disponíveis na versão digital do programa estarão disponíveis, dentre eles, emissão de RG e mudanças de características de veículos. Serviços como renovação e segunda via da CNH, licenciamento e transferência de veículos, consulta de IPVA e antecedentes criminais, CLT e seguro-desemprego serão mantidos apenas no formato digital.

“É importante lembrar neste momento que o RG não possui validade e que o prazo para a renovação da CNH está temporariamente suspenso, devido à pandemia. Por isso, o Poupatempo recomenda ao cidadão que avalie a necessidade antes de agendar seu horário e permita que o atendimento seja direcionado a quem depende do serviço para ter acesso a programas sociais ou assistência hospitalar, por exemplo”, orienta Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa que administra o programa estadual.

Em comunicado, o governo estadual informou que os postos de atendimentos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 11h até às 19h, dependendo da cidade. Aos sábados, o atendimento será das 11h às 13h.